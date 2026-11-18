PONTIANAK POST – Gelaran Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge 2026 resmi menutup rangkaian Yamaha One Make Race musim ini. Seri ketiga yang berlangsung di Lapangan Pacuan Kuda, Kuningan, Jawa Barat, pada 14–15 November 2026, disambut meriah dengan kehadiran 4.500 pengunjung.

Sebanyak 169 starter ambil bagian dalam seri penutup tersebut. Jumlah ini meningkat dibandingkan penyelenggaraan Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge di wilayah Jawa pada musim ini.

Para peserta bersaing memperebutkan kemenangan di lintasan yang menantang dengan menggeber WR155R dan YZ Series. Mereka harus menaklukkan berbagai rintangan untuk menjadi yang terbaik. Keseruan di lintasan balap juga dilengkapi beragam aktivitas hiburan yang menemani akhir pekan masyarakat Kuningan.

”Rangkaian perjalanan Yamaha One Make Race 2026 rampung usai diadakan event pamungkas pertengahan November ini. Putaran penutup Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge di Kuningan Jawa Barat menandai berakhirnya agenda balapan Yamaha One Make Race tahun ini. Semarak penyelenggaraan acara ini dinikmati oleh semua yang hadir, sekaligus menambah euforia positif yang merebak luas.

Kami harapkan Yamaha One Make Race di arena on road maupun off road selalu menjadi wadah pencapaian prestasi dan pengembangan talenta, serta tempat berkumpulnya komunitas dan penggemar enjoy gelaran akbar racing. Tahun depan nantikan agenda Yamaha One Make Race, tentunya akan semakin meriah dan penuh energi inspiratif,” ungkap Johannes B.M.Siahaan, General Manager CS Division PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Advertisement Pada putaran ketiga Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge, terdapat sembilan kelas yang dipertandingkan, yakni YEC 1 (WR155R Professional), YEC 2 (WR155R Comm Advance), YEC 3 (WR155R Comm A), YEC 4 (WR155R Comm B), YEC 5 (WR155R Hobby), YEC 6 (YZ Series Open), YEC 7 (WR155R Women), YEC 8 (WR155R Local), dan YCR 9 (Yamaha DT Series Open).

Tiga kelas, yakni YEC 1 (WR155R Professional), YEC 2 (WR155R Comm Advance), dan YEC 6 (YZ Series Open), dipertandingkan dalam dua race untuk menentukan juara umum.

Perhatian juga tertuju pada kelas YCR 9 (Yamaha DT Series Open) yang baru dibuka pada putaran ini. Kelas tersebut hadir untuk mengakomodasi permintaan para pengguna motor vintage DT Series yang ingin menjadi bagian dari Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge.

Yamaha memenuhi permintaan tersebut dengan memberikan jadwal balapan pada Minggu. Kehadiran lini DT Series terbukti menjadi daya tarik tersendiri yang membuat penonton semakin menikmati momen berbeda dalam ajang ini.

Para peserta dari komunitas trail lawas DT Community Indonesia turut menunjukkan antusiasme mereka menggeber motor klasik, sekaligus menghadirkan nuansa nostalgia.