PONTIANAK POST – Ada momen spesial yang akan mengiringi perjalanan Veda Ega Pratama menjelang berakhirnya musim Moto3 2026. Pembalap Indonesia tersebut akan merayakan ulang tahun ke-18 pada 23 November 2026, tepat setelah Grand Prix Portugal dan sebelum seri penutup di Valencia.

Tanggal kelahiran Veda tercatat pada 23 November 2008. Informasi tersebut tercantum dalam profil resmi pembalap di laman MotoGP.

Artinya, Veda masih berusia 17 tahun ketika menjalani balapan Moto3 Portugal pada 20–22 November. Sehari setelah rangkaian balapan di Portimao berakhir, ia resmi memasuki usia 18 tahun.

Advertisement Momen tersebut menjadi penanda tersendiri bagi pembalap Honda Team Asia yang menjalani musim debutnya di Kejuaraan Dunia Moto3.

Ulang Tahun di Tengah Jadwal Padat

Advertisement Menariknya, Veda tidak memiliki jeda panjang setelah merayakan ulang tahun. MotoGP langsung menggelar seri terakhir musim 2026 di Valencia pada 27–29 November.

Dengan demikian, hanya berselang empat hari setelah ulang tahunnya, Veda sudah kembali menjalani persiapan menghadapi akhir pekan balapan berikutnya.

Dua seri tersebut juga menjadi kesempatan terakhir bagi Veda untuk menambah catatan prestasinya pada musim debut di kelas Moto3.

Sebelumnya, ia telah mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang naik podium dalam balapan Grand Prix. Pencapaian itu diraih ketika finis ketiga pada Moto3 Brasil, Maret 2026.

Veda kemudian menambah koleksi podium dengan finis kedua di Grand Prix Malaysia pada awal November.

Dari Rookie 17 Tahun Menuju Musim Berikutnya

Musim 2026 menjadi fase penting dalam perkembangan karier Veda. Setelah berkompetisi di Asia Talent Cup, Red Bull MotoGP Rookies Cup, dan JuniorGP, ia mendapat kesempatan tampil semusim penuh di Moto3 bersama Honda Team Asia.