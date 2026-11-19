PONTIANAK POST - Pemulihan setelah kecelakaan balap bukan hanya soal menjalani operasi dan mengembalikan kondisi fisik.

Bagi pembalap yang mengalami cedera berat, prosesnya bisa berlangsung panjang dan mengubah kehidupan sehari-hari.

Hal itulah yang dialami Maria Costello, pembalap solo dan sidecar asal Inggris.

Advertisement Setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi pembuka Isle of Man TT 2026, Costello harus menjalani serangkaian perawatan akibat cedera serius, termasuk kerusakan tulang belakang yang menyebabkan kelumpuhan pada bagian tubuh tertentu.

Dilansir dari Visordown, pada 18 November 2026, Costello membagikan perkembangan pemulihannya melalui media sosial.

Advertisement Dalam unggahan tersebut, ia memperlihatkan kondisi setelah kecelakaan, termasuk rekaman saat insiden terjadi dan foto-foto selama menjalani perawatan di rumah sakit.

Kecelakaan Saat Kualifikasi Isle of Man TT 2026

Kecelakaan yang dialami Maria Costello terjadi saat sesi kualifikasi pembuka Isle of Man TT 2026. Ketika itu, ia sedang berlomba dalam kategori sidecar bersama penumpangnya, Shaun Parker.

Insiden tersebut mengakibatkan Costello mengalami sejumlah cedera serius. Berdasarkan laporan Visordown, cedera yang dialaminya meliputi patah tulang lengan, beberapa tulang rusuk, tulang dada, tulang hidung, serta tulang di sekitar rongga mata.

Ia juga mengalami luka robek tingkat empat pada hati atau Grade 4 liver laceration, cedera wajah, serta kelumpuhan pada bagian tubuh di bawah ruas tulang belakang T5/T6.

Cedera tersebut berdampak besar terhadap kehidupannya dan membuat proses pemulihan menjadi sangat berat.