PONTIANAK POST – Langkah Veda Ega Pratama menuju kelas MotoGP tidak hanya bergantung pada hasil yang diraihnya bersama Honda Team Asia di Moto3 2026.

Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu juga sedang menjalani jalur pembinaan yang sebelumnya menjadi bagian dari perjalanan sejumlah pembalap Asia hingga menembus kelas tertinggi Grand Prix.

Honda memiliki program pengembangan pembalap yang menghubungkan sejumlah kompetisi junior dengan kejuaraan dunia.

Advertisement Jalur tersebut menjadi salah satu fondasi bagi Honda Team Asia dalam mencari dan membina talenta dari kawasan Asia.

Dalam pengumuman susunan pembalap Moto3 2026, Honda menyebut Veda dan rekan setimnya, Zen Mitani, telah berkembang melalui program pembinaan Honda dan Idemitsu sejak usia muda.

Advertisement Keduanya kemudian melanjutkan karier ke Red Bull MotoGP Rookies Cup dan FIM JuniorGP World Championship pada 2025 sebelum mendapatkan kesempatan tampil di Moto3.

Jalur yang Pernah Ditempuh Ai Ogura

Menariknya, Honda menyebut jalur pengembangan Veda dan Zen mengikuti pola yang sebelumnya dilalui pembalap seperti Ai Ogura dan Somkiat Chantra.

Keduanya merupakan mantan pembalap Honda Team Asia yang kemudian mendapatkan kesempatan berkompetisi di kelas lebih tinggi. Ogura bahkan berhasil menjadi juara dunia Moto2 2024 sebelum naik ke MotoGP pada musim berikutnya.

Sementara Chantra juga pernah menjadi bagian dari program Honda Team Asia di Moto2 sebelum mendapatkan kesempatan tampil di kelas utama.

Riwayat tersebut memperlihatkan bahwa Honda Team Asia bukan sekadar tim yang berkompetisi di kelas junior.