PONTIANAK POST – Veda Ega Pratama terus menorehkan catatan penting dalam musim debutnya di Kejuaraan Dunia Moto3 2026.

Pembalap Indonesia tersebut berhasil melampaui rekor perolehan poin Ai Ogura saat menjalani tahun pertamanya bersama Honda Team Asia.

Pencapaian itu menjadi salah satu indikator perkembangan Veda di kelas dunia. Sebab, Ogura bukan nama sembarangan dalam program pembinaan Honda.

Advertisement Pembalap Jepang itu kini telah berkompetisi di kelas utama MotoGP setelah lebih dahulu membangun karier di Moto3 dan Moto2.

Dalam ulasannya, MotoGP mencatat Veda telah mengumpulkan 115 poin dari 17 balapan. Angka tersebut melewati catatan Ogura yang mengoleksi 109 poin dalam musim debutnya di Moto3 pada 2019.

Advertisement Perbandingan itu juga perlu melihat jumlah balapan yang dijalani. Ogura memperoleh 109 poin dari 18 balapan, sementara Veda sudah mengumpulkan 115 poin hanya dalam 17 kali tampil.

Bukan Sekadar Angka di Klasemen

Keunggulan Veda dalam catatan tersebut memperlihatkan produktivitasnya sepanjang musim pertama. Ia mampu mengumpulkan poin secara konsisten di tengah persaingan ketat dengan pembalap yang lebih berpengalaman.

Pencapaian itu semakin menarik karena Veda juga sudah mencatatkan dua podium pada musim ini. Ia finis ketiga di Brasil dan meraih posisi kedua saat tampil di Malaysia.

Hasil di Qatar pada 8 November lalu kemudian menambah koleksi poinnya. Veda finis keempat setelah memulai balapan dari posisi ke-14.

Tambahan tersebut membuat pembalap Honda Team Asia itu kini mengoleksi 144 poin dan menempati peringkat keenam klasemen sementara Moto3 2026.