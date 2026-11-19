PONTIANAK POST – Rider binaan Yamaha Racing Indonesia, Sabian Fathul Ilmi, berhasil memperbaiki peringkat di klasemen R3 BLU CRU Asia-Pacific Championship 2026. Pencapaian positif itu diraihnya usai menyelesaikan balapan seri 5 yang berlangsung di Chang International Circuit, Buriram Thailand, 14-15 November. Berselang sepekan, di sirkuit yang sama pembalap muda usia 14 tahun itu akan lanjut bersiap menjalani round 6 atau penutup.

Setelah jeda 2 bulan lebih, R3 BLU CRU Asia-Pacific Championship kembali bergulir dengan digelarnya putaran 5 yang bisa dimanfaatkan oleh Sabian Fathul Ilmi. Mengawali race weekend dengan baik start dari grid 3, dia sempat mengalami DNF race 1 lalu mampu bangkit memperbaiki performa. Hal itu ditunjukkannya pada race 2 dimana Sabian Fathul Ilmi memberikan perlawanan berada di barisan depan dan nyaris naik podium. Akhirnya finish ke-4 sehingga dapat mengumpulkan poin signifikan.

Result itu mengantarkannya naik 2 posisi ke urutan 4 klasemen mengemas 87 poin. ”Mendapatkan poin dari hasil seri 5 ini membuat saya makin bersemangat untuk mengakhiri musim ini dengan meningkatkan peringkat di klasemen. Saya ingin naik podium lagi, ada kesempatan pada seri terakhir yang akan saya manfaatkan sebaik mungkin,” ungkap Sabian Fathul Ilmi.

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Rider asal Berau Kalimantan Timur itu menjalani debut full musim R3 BLU CRU Asia-Pacific Championship dengan mengesankan. Perolehannya tahun ini adalah satu kemenangan race, satu podium, tiga kali finish ke-4 dan satu kali urutan 6. Sabian Fathul Ilmi akan berupaya semaksimal mungkin untuk menuntaskan musim ini di akhir pekan ini dengan result optimal.