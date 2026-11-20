PONTIANAK POST – Veda Ega Pratama menghadapi pekerjaan penting sebelum turun pada Moto3 Grand Prix Portugal 2026.

Pembalap Honda Team Asia itu harus beradaptasi dengan karakter Sirkuit Internasional Algarve di Portimao, yang memiliki perubahan ketinggian lintasan.

Tantangan tersebut menjadi perhatian Veda menjelang rangkaian balapan yang berlangsung 20–22 November 2026.

Advertisement Ia mengakui pengalaman menjajal sirkuit tersebut masih terbatas, terutama karena uji coba pramusim pada Februari lalu berlangsung dalam kondisi hujan.

“Kami memiliki sedikit pengalaman di Portimao, meski saat itu hujan. Sirkuit ini sangat menarik karena ketinggiannya berubah-ubah. Jadi, penting untuk beradaptasi dengan cepat dan mencatatkan peningkatan pada setiap sesi,” kata Veda dikutip dari Antara (20/11).

Advertisement Perubahan elevasi membuat Portimao memiliki karakter berbeda dibandingkan sejumlah sirkuit lain dalam kalender Moto3.

Karena itu, kemampuan membaca lintasan dan menemukan setelan motor yang tepat sejak sesi latihan akan menjadi bagian penting dari persiapan Veda.

Pengalaman Pramusim Belum Cukup

Veda sebenarnya sudah pernah membawa motor Moto3 di Portimao saat tes pramusim awal Februari 2026.

Namun, kondisi hujan membuat kesempatan tersebut belum memberikan gambaran maksimal mengenai karakter lintasan dalam situasi normal.

Kini, ia harus memanfaatkan setiap sesi untuk memahami karakter sirkuit sekaligus meningkatkan kecepatan.