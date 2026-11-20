PONTIANAK POST – Pengakuan besar datang dari Jorge Lorenzo untuk mantan rivalnya, Marc Marquez.

Legenda MotoGP asal Spanyol itu secara terbuka menyebut pembalap Ducati Lenovo tersebut sebagai yang terbaik sepanjang sejarah, terutama jika melihat kemampuan teknik dan keterampilannya di atas motor.

Pernyataan Lorenzo disampaikan melalui wawancara yang ditayangkan di laman MotoGP pada (18 November 2026).

Advertisement Penilaian itu muncul ketika Márquez tengah berada di ambang pencapaian bersejarah, yakni menyamai rekor delapan gelar juara dunia kelas premier milik Giacomo Agostini.

“Ini tinggal selangkah lagi dia akan menyamai Agostini di kelas tertinggi dengan delapan gelar juara dunia. Ini akan membuatnya menjadi pembalap terbaik sepanjang sejarah,” kata Lorenzo.

Advertisement Ia kemudian menegaskan penilaiannya terhadap kualitas Marquez di lintasan.

“Secara teknik dan kemampuan saya tidak perlu meragukannya lagi sebagai yang terbaik sepanjang sejarah,” ujar Lorenzo.

Lorenzo Pernah Menjadi Rival Langsung Marquez

Penilaian Lorenzo memiliki bobot tersendiri karena ia bukan sekadar pengamat. Keduanya pernah terlibat persaingan sengit dalam perebutan gelar MotoGP.

Lorenzo merupakan juara dunia MotoGP tiga kali, masing-masing pada 2010, 2012, dan 2015. Ia juga menjadi salah satu pembalap yang mampu menghentikan dominasi Márquez pada periode awal kariernya di kelas premier.

Marquez sendiri menguasai MotoGP dengan tujuh gelar juara dunia sebelum musim 2026. Jika berhasil menambah satu gelar lagi, ia akan menyamai catatan Agostini di kelas tertinggi.