PONTIANAK POST – Marc Marquez berada di ambang sejarah. Pembalap Ducati Lenovo Team itu berpeluang mengunci gelar juara dunia MotoGP kedelapan pada Grand Prix Portugal 2026. Namun, ia memilih tidak larut dalam euforia meski peluangnya terbuka lebar.

Melalui video yang dirilis MotoGP pada (19/11/2026), Marquez menegaskan bahwa persaingan belum selesai.

Ia mengingatkan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi sebelum bendera finis dikibarkan di Sirkuit Algarve, Portimao.

Advertisement “In MotoGP, anything can happen,” menjadi pesan utama pembalap bernomor 93 tersebut menjelang akhir pekan krusial di Portugal.

Marquez sadar situasi klasemen membuat dirinya menjadi favorit. Namun, ia tidak ingin menganggap gelar sudah berada dalam genggaman.

Advertisement Menurutnya, menjaga konsentrasi dan mengendalikan risiko jauh lebih penting daripada terlalu memikirkan hasil akhir.

Dalam konferensi pers GP Portugal, ia bahkan mengungkapkan telah menetapkan target angka tersendiri untuk mengamankan gelar.

“Saya datang ke Portimao dengan satu angka dalam pikiran, yaitu 14 poin, terlepas dari apa yang dilakukan pembalap lain,” kata Marquez sebagaimana dikutip dari laporan konferensi pers yang dipublikasikan MotoGP.

Tak Ingin Mengulang Risiko yang Tidak Perlu

Marquez juga mengungkapkan bahwa dirinya berusaha mempertahankan rutinitas dan meminimalkan risiko menjelang balapan. Ia menilai akhir pekan ini membutuhkan konsentrasi ekstra dan kesabaran.

Ia mencontohkan kejadian yang dialami pembalap sepeda Tadej Pogacar di Vuelta. Pogacar sempat dianggap sudah dekat dengan kemenangan, tetapi insiden kecelakaan membuat peluangnya berubah.