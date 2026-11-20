PONTIANAK POST – Performa Veda Ega Pratama pada musim debut Moto3 2026 tidak hanya terlihat dari raihan podium dan pole position.

Pembalap Honda Team Asia tersebut juga sudah mencatatkan dua fastest lap atau putaran tercepat dalam balapan sepanjang musim ini.

Catatan itu tercantum dalam profil statistik resmi Veda di laman MotoGP. Torehan tersebut menjadi salah satu indikator kecepatan pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu di tengah persaingan ketat kelas Moto3.

Advertisement MotoGP mencatat Veda sudah menjalani 19 balapan pada musim 2026. Dari jumlah tersebut, ia mengoleksi 144 poin, dua podium, satu pole position, dan dua fastest lap.

Catatan fastest lap memiliki arti tersendiri karena berbeda dengan menjadi pembalap tercepat dalam sesi latihan atau kualifikasi.

Advertisement Statistik ini menunjukkan pembalap mampu membukukan waktu putaran terbaik ketika menjalani balapan sesungguhnya.

Kecepatan Veda Terlihat di Berbagai Sesi

Salah satu pencapaian kecepatan Veda sebelumnya juga terlihat saat Grand Prix Jerman di Sachsenring, Juli 2026. Pembalap bernomor 9 itu berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi Practice Moto3.

MotoGP saat itu menyoroti penampilan Veda yang mampu memimpin persaingan pada Jumat. Ia tampil kuat dan mengungguli sejumlah pembalap, termasuk para pesaing yang lebih berpengalaman.

Meski catatan tercepat dalam Practice berbeda dengan fastest lap saat balapan, hasil tersebut memperlihatkan bahwa Veda mampu menunjukkan kecepatan dalam berbagai situasi akhir pekan Grand Prix.

Modal Menatap Dua Seri Terakhir

Kini Veda memasuki dua seri terakhir musim 2026, yakni Grand Prix Portugal dan Valencia. Ia masih memiliki kesempatan menambah catatan statistik sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.