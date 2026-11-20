PONTIANAK POST – Nama Veda Ega Pratama mulai dikaitkan dengan peluang menjajal kelas yang lebih tinggi.

Pembalap muda Indonesia tersebut disebut telah mendapat undangan untuk mencoba motor Moto2, meski saat ini masih menjalani musim debut bersama Honda Team Asia di Moto3.

Informasi mengenai kesempatan itu diungkapkan ayah Veda dalam sebuah wawancara di kanal YouTube VibeSport News. Undangan tersebut membuka kemungkinan bagi Veda untuk mengenal karakter motor kelas menengah dalam kejuaraan dunia Grand Prix.

Advertisement Namun, kesempatan menjajal motor Moto2 tidak otomatis berarti Veda akan segera naik kelas. Belum ada pengumuman resmi mengenai tim yang mengundangnya, jadwal tes, maupun kesepakatan kontrak untuk musim mendatang.

Dengan demikian, peluang tersebut lebih tepat dipandang sebagai kesempatan menambah pengalaman dan mengenali jenjang balap berikutnya.

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Di tengah munculnya peluang tersebut, Veda masih memiliki pekerjaan penting di Moto3. Musim 2026 menjadi tahap awalnya menghadapi persaingan kejuaraan dunia secara penuh.

Sejumlah aspek teknis masih terus dikembangkan, termasuk penyesuaian posisi tubuh saat mengendarai motor atau body setting, serta pengaturan suspensi.

Kenyamanan terhadap motor menjadi salah satu faktor yang menentukan kepercayaan diri pembalap ketika memasuki tikungan dan mengendalikan kecepatan.

Pengalaman menghadapi kendala teknis sepanjang musim juga menjadi bagian dari proses pembelajaran Veda.

Karena itu, kesempatan mencoba motor dengan kapasitas dan karakter berbeda dapat menjadi tambahan wawasan, tetapi bukan alasan untuk mengabaikan proses yang sedang dijalani di Moto3.