PONTIANAK POST – Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua (Q2) Moto3 GP Portugal 2026.

Hasil tersebut diraih setelah pembalap Honda Team Asia itu menempati posisi ke-14 dalam sesi Practice di Sirkuit Algarve, Portimao, Jumat (20/11/2026).

Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 47,064 detik. Meski belum mampu menembus sepuluh besar, hasil tersebut cukup untuk memastikan dirinya tidak perlu memulai perjuangan dari Q1.

Advertisement Dikutip dari laporan resmi MotoGP (20/11/2026), Veda termasuk dalam pembalap yang lolos langsung ke Q2 setelah menyelesaikan sesi Practice di posisi ke-14.

Sementara itu, David Almansa menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 45,879 detik. Posisi kedua ditempati Maximo Quiles, disusul Joel Kelso di urutan ketiga.

Advertisement Hasil ini memperlihatkan persaingan ketat di kelas Moto3. Selisih waktu Veda dengan Almansa mencapai 1,185 detik.

Karena itu, sesi kualifikasi menjadi kesempatan penting bagi pembalap berusia 17 tahun tersebut untuk memperbaiki catatan waktunya.

Kesempatan Veda Memperbaiki Posisi Start

Veda sempat tampil kompetitif sejak awal sesi. Ia bahkan mampu merangkak ke posisi kesembilan dan bertahan di kelompok sepuluh besar hingga pertengahan latihan.

Namun, menjelang akhir sesi, sejumlah pembalap berhasil mempertajam catatan waktunya. Veda tidak mampu memperbaiki waktu terbaik sehingga akhirnya menempati urutan ke-14.

Meski demikian, kelolosan langsung ke Q2 menjadi modal penting. Ia kini memiliki kesempatan bersaing memperebutkan posisi start yang lebih baik tanpa harus melewati sesi kualifikasi pertama.