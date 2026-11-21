PONTIANAK POST – Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama belum berhasil menembus 10 besar dalam sesi Practice Moto3 GP Portugal 2026.

Pembalap Honda Team Asia tersebut harus puas menempati posisi ke-14 dalam klasifikasi resmi yang dirilis MotoGP.

Dalam sesi yang berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Jumat (20/11/2026), Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 47,064 detik.

Advertisement Catatan tersebut membuat pembalap berusia 17 tahun itu terpaut 1,185 detik dari David Almansa yang menguasai posisi teratas dengan waktu 1 menit 45,879 detik.

Dikutip dari hasil resmi di MotoGP, Almansa menempati posisi pertama, disusul Maximo Quiles di urutan kedua dengan selisih 0,048 detik. Joel Kelso melengkapi tiga besar dengan catatan waktu 1 menit 46,273 detik.

Advertisement Sementara itu, Veda berada di urutan ke-14, tepat di bawah Hakim Danish yang menempati posisi ke-13.

Meski belum masuk kelompok 10 pembalap tercepat, hasil tersebut tetap memberikan keuntungan bagi Veda. Ia berhasil mengamankan tiket langsung menuju sesi kualifikasi kedua atau Q2.

Kesempatan Veda Perbaiki Posisi Start

Kelolosan langsung ke Q2 menjadi modal penting bagi Veda untuk memperbaiki posisi start pada balapan utama.

Dengan tidak perlu melewati Q1, Veda dapat langsung bersaing dalam sesi penentuan posisi start bersama pembalap yang lebih dahulu mengamankan tiket ke babak kedua.

Namun, catatan waktu di Practice menunjukkan masih ada selisih yang perlu dikejar. Jarak 1,185 detik dari Almansa menjadi gambaran persaingan yang harus dihadapi pembalap Indonesia tersebut di Portimao.