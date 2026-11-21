PONTIANAKPOST – Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tidak ingin sekadar menyelesaikan balapan Moto3 GP Portugal 2026.

Rider Honda Team Asia itu memasang target bersaing di barisan depan demi membuka peluang meraih podium di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao.

Target tersebut menjadi penting karena musim 2026 hanya menyisakan dua seri. Selain Portugal, Veda masih akan menghadapi GP Valencia pada 27–29 November mendatang.

Advertisement Dikutip dari Antara (20/11/2026), Veda menyatakan ingin bekerja keras dan fokus agar bisa bersaing sedekat mungkin dengan barisan depan.

“Saya akan bekerja keras, fokus, dan bersaing sedekat mungkin dengan barisan depan. Saya ingin memberikan kemampuan maksimal,” ujar Veda dalam pernyataan resmi Honda Team Asia.

Advertisement Pengalaman di Qatar Jadi Modal Kepercayaan Diri

Veda datang ke Portugal dengan bekal hasil positif dari seri sebelumnya. Pada GP Qatar, 8 November lalu, pembalap berusia 17 tahun itu mampu finis di posisi keempat meski harus memulai balapan dari urutan ke-14.

Hasil tersebut menjadi dorongan kepercayaan diri bagi Veda untuk menghadapi persaingan di Portimao.

Ia mengaku ingin membawa energi positif dari Qatar ke Portugal. Namun, tantangan kali ini tidak sepenuhnya mudah karena karakter Sirkuit Algarve masih membutuhkan proses adaptasi.

Veda pernah menjajal lintasan tersebut dalam tes pramusim Februari 2026. Akan tetapi, kondisi hujan saat pengujian membuat pengalamannya belum maksimal.

Selisih 33 Poin dari Posisi Lima

Target podium juga berkaitan dengan peluang Veda memperbaiki posisi di klasemen sementara Moto3 2026.