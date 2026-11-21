PONTIANAK POST – Aprilia Racing mengawali akhir pekan MotoGP Portugal 2026 dengan hasil menjanjikan.

Dua pembalapnya, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, langsung menempati posisi pertama dan kedua dalam sesi latihan bebas pertama atau Free Practice 1 (FP1) di Sirkuit Algarve, Portimao, Jumat (20/11/2026).

Bezzecchi tampil sebagai pembalap tercepat setelah membukukan waktu 1 menit 39,002 detik. Rekan setimnya, Jorge Martin, berada di urutan kedua dengan selisih 0,142 detik.

Advertisement Hasil tersebut menjadi sinyal bahwa Aprilia memiliki kecepatan kompetitif sejak awal GP Portugal. Keduanya bahkan mampu mengungguli dua pembalap yang juga menjadi perhatian dalam persaingan papan atas, Marc Marquez dan Alex Marquez.

Dikutip dari laporan MotoGP, Bezzecchi mampu mempertahankan performa kuat sepanjang sebagian besar sesi. Peningkatan catatan waktunya membuat pembalap Italia itu sulit dikejar para rival.

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Bezzecchi mencatatkan waktu terbaik 1 menit 39,002 detik. Martin menyusul dengan catatan 1 menit 39,144 detik.

Selisih keduanya hanya 0,142 detik. Hasil ini memperlihatkan keunggulan Aprilia dalam sesi pembuka di Portimao.

Martin juga berhasil mengungguli Marc Marquez yang menggunakan motor Ducati Lenovo Team. Capaian tersebut menjadi modal positif bagi Aprilia untuk melanjutkan persaingan pada sesi berikutnya.

Marc Marquez Keempat, Alex Marquez Berada di Depannya

Marc Marquez harus puas menempati posisi keempat. Pembalap Ducati Lenovo Team itu mencatatkan waktu 1 menit 39,261 detik atau terpaut 0,259 detik dari Bezzecchi.

Posisi ketiga justru ditempati sang adik, Alex Marquez, yang memperkuat BK8 Gresini Racing MotoGP. Alex mencatatkan waktu 1 menit 39,245 detik, hanya terpaut 0,016 detik dari Marc.