PONTIANAK POST – Alex Marquez langsung menunjukkan kecepatan kompetitif saat kembali ke lintasan MotoGP.

Pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP itu menjadi yang tercepat dalam sesi Practice Grand Prix Portugal 2026 di Sirkuit Algarve, Portimao, Jumat (20/11/2026), meski baru 18 hari menjalani operasi bahu.

Alex mencatatkan waktu 1 menit 37,350 detik. Hasil tersebut mengantarkannya ke posisi teratas, mengungguli Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi.

Advertisement Penampilan ini menjadi comeback yang mengesankan bagi adik Marc Marquez tersebut. Sebelumnya, Alex harus melewatkan GP Qatar karena menjalani operasi setelah mengalami masalah pada bahunya.

Dikutip dari laman resmi MotoGP, Alex berhasil mengamankan posisi pertama dengan keunggulan 0,082 detik atas Di Giannantonio yang menempati urutan kedua.

Advertisement Baru 18 Hari Operasi, Alex Langsung Tampil Kompetitif

Alex Marquez tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali menemukan kecepatannya. Meski baru menjalani operasi bahu 18 hari sebelum Practice Portugal, pembalap bernomor 73 itu mampu bersaing di barisan terdepan.

Catatan waktu 1 menit 37,350 detik menjadi bukti performa kuatnya di Portimao. Ia bahkan nyaris mendekati rekor lap milik sang kakak, Marc Marquez.

Fabio Di Giannantonio berada di posisi kedua dengan selisih 0,082 detik. Sementara itu, Marco Bezzecchi menempati urutan ketiga setelah terpaut 0,172 detik dari Alex.

Marc Marquez Keenam, Jorge Martin Lolos dengan Selisih Tipis

Persaingan menuju sepuluh besar juga berlangsung ketat. Marc Marquez sempat kesulitan pada awal sesi dan berada di luar 15 besar.

Namun, pembalap Ducati Lenovo Team itu mampu memperbaiki catatan waktunya hingga mengakhiri Practice di posisi keenam.