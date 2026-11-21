PONTIANAK POST – Veda Ega Pratama mengungkap pendekatan yang digunakannya saat menjalani sesi Practice Moto3 GP Portugal 2026.

Pembalap Honda Team Asia itu mencoba dua strategi berbeda, mulai dari melaju sendiri hingga mengikuti rombongan pembalap untuk mencari kecepatan di Sirkuit Algarve, Portimao.

Dalam sesi pertama, Veda memilih keluar lintasan seorang diri. Strategi tersebut berjalan sesuai rencana dan membuatnya mendapatkan perasaan berkendara yang cukup baik.

Advertisement Namun, pendekatan berbeda dicoba pada stint kedua. Pembalap asal Gunungkidul itu berusaha mengikuti kelompok pembalap lain untuk mendapatkan keuntungan dari irama dan kecepatan rombongan.

Sayangnya, kelompok yang diikutinya bukan rombongan yang paling sesuai untuk mendukung upayanya memperbaiki catatan waktu.

Advertisement Veda Coba Dua Pendekatan Berbeda

Dalam keterangan yang dimuat Radar Solo (Grup Pontianak Post), Veda menjelaskan bahwa dirinya merasa percaya diri saat menjalani sesi Practice.

Ia mengawali sesi dengan berkendara sendiri. Setelah itu, ia mencoba bergabung dengan rombongan pembalap ketika kembali masuk lintasan.

“Saya memiliki feeling yang bagus dan merasa percaya diri. Selama keluar lintasan kedua, saya mencoba mengikuti sebuah grup, tetapi itu bukan grup terbaik bagi saya,” kata Veda dikutip dari Radar Solo (21/11).

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa mencari catatan waktu terbaik di Moto3 tidak hanya bergantung pada kemampuan mengendarai motor. Pemilihan momen dan kelompok pembalap yang tepat juga bisa berpengaruh terhadap strategi di lintasan.

Masih Ada Pekerjaan Sebelum Kualifikasi

Veda mengakhiri Practice di posisi ke-14 dengan catatan waktu 1 menit 47,064 detik. Hasil itu cukup untuk membawanya langsung ke Q2 tanpa harus melewati kualifikasi pertama.