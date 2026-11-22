PONTIANAK POST – Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menghadapi tantangan berbeda saat menjalani kualifikasi Moto3 GP Portugal 2026.

Kondisi lintasan yang masih mengering setelah hujan ringan membuat persaingan di sesi Q2 berlangsung tidak mudah bagi pembalap Honda Team Asia tersebut.

Veda akhirnya harus menerima posisi start ke-16 untuk balapan utama di Sirkuit Algarve, Portimao, Minggu (22/11/2026).

Advertisement Berdasarkan hasil resmi MotoGP, Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 47,233 detik. Catatan itu terpaut 1,581 detik dari David Almansa yang merebut pole position dengan waktu 1 menit 45,652 detik.

Hasil tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Veda. Sebab, ia sebelumnya mampu mengamankan tiket langsung ke Q2 setelah menempati posisi ke-14 dalam Practice.

Advertisement Lintasan Masih Mengering Setelah Hujan

Dikutip dari laporan Antara, sesi Q2 berlangsung ketika kondisi lintasan masih dalam proses mengering setelah hujan ringan turun menjelang Q1.

Situasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mewarnai persaingan para pembalap dalam memperebutkan posisi start.

Veda sempat menempati urutan ke-15 pada fase akhir kualifikasi. Namun, posisinya kemudian turun satu tingkat setelah pembalap lain memperbaiki catatan waktu.

Ia pun mengakhiri Q2 di posisi ke-16. Catatan waktunya juga sedikit lebih lambat dibandingkan hasil Practice sehari sebelumnya, yakni 1 menit 47,064 detik.

David Almansa Pecahkan Rekor Lap Moto3

Sementara Veda berjuang memperbaiki posisinya, David Almansa tampil dominan. Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut merebut pole position dengan waktu 1 menit 45,652 detik.