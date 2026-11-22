PONTIANAK POST – Musim debut Veda Ega Pratama di Kejuaraan Dunia Moto3 2026 bukan hanya tentang persaingan meraih poin dan podium.

Pembalap Honda Team Asia itu juga harus menghadapi tantangan beradaptasi dengan sejumlah sirkuit yang belum pernah digunakan untuk balapan Grand Prix sepanjang kariernya.

MotoGP mencatat Portimao menjadi sirkuit baru ketujuh yang dihadapi Veda pada musim ini.

Advertisement Sebelumnya, pembalap asal Gunungkidul tersebut juga harus mengenali karakter lintasan Goiania, Circuit of The Americas (COTA), Balaton Park, Brno, Silverstone, dan Phillip Island.

Tantangan itu menjadi bagian penting dari proses pembelajaran Veda sebagai rookie. Ia harus memahami karakter lintasan, menemukan titik pengereman, serta menyesuaikan gaya berkendara dalam waktu latihan yang terbatas.

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Dalam laporan, MotoGP menjelaskan Portimao menjadi lintasan baru ketujuh bagi Veda sepanjang musim debutnya.

Sirkuit-sirkuit tersebut memiliki karakter berbeda. Veda harus beradaptasi dari satu negara ke negara lain, dengan kondisi lintasan dan rangkaian tikungan yang tidak sama.

Portimao sendiri memiliki panjang 4,59 kilometer. Sirkuit di Portugal itu dikenal dengan perubahan elevasi yang cukup besar, sehingga pembalap harus mampu membaca kontur lintasan ketika melaju dalam kecepatan tinggi.

Situasi tersebut membuat proses adaptasi menjadi salah satu pekerjaan penting bagi Veda dan tim Honda Team Asia.

Pengalaman Tes Tidak Selalu Sama dengan Balapan

Meski belum pernah menjalani balapan Grand Prix di Portimao, Veda sebenarnya sudah menjajal lintasan tersebut dalam tes pramusim Moto3 pada Februari 2026.