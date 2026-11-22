PONTIANAK POST – Balapan Sprint MotoGP Portugal 2026 menghadirkan drama besar. Marco Bezzecchi tampil dominan untuk merebut kemenangan bersama Aprilia Racing.

Sedangkan Marc Marquez gagal finis setelah terjatuh ketika balapan hanya menyisakan satu setengah putaran.

Insiden tersebut membuat Marc kehilangan kesempatan mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 lebih awal.

Advertisement Pembalap Ducati Lenovo Team itu sebelumnya berada di posisi ketiga, yang cukup untuk membawanya semakin dekat dengan gelar kedelapan di kelas utama.

Namun, hujan yang semakin deras di sejumlah bagian Sirkuit Algarve, Portimao, mengubah situasi. Marc terjatuh di Tikungan 7 dan gagal menyelesaikan Sprint yang berlangsung selama 12 putaran tersebut.

Advertisement Dikutip dari laman MotoGP (21/11/2026), Bezzecchi akhirnya keluar sebagai pemenang dengan keunggulan lebih dari delapan detik.

Bezzecchi Dominan, Aprilia Raih Hasil 1-2

Bezzecchi memulai Sprint dari pole position dan langsung mempertahankan posisi terdepan sejak lampu start padam.

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Raul Fernandez yang memperkuat Trackhouse MotoGP Team berhasil mengambil posisi kedua. Sementara Marc Marquez sempat berada di urutan kedua sebelum disalip Fernandez.

Persaingan di barisan depan kemudian semakin melebar. Bezzecchi dan Fernandez mampu membangun jarak lebih dari dua detik dari Marc pada awal balapan.

Ketika hujan mulai turun, Bezzecchi tetap mampu menjaga keunggulannya. Ia menyelesaikan Sprint sebagai pemenang, diikuti Fernandez di posisi kedua.