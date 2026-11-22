PONTIANAK POST – Marco Bezzecchi membuat kejutan besar dalam kualifikasi MotoGP Portugal 2026.

Pembalap Aprilia Racing itu merebut pole position sekaligus mematahkan rekor lap sepanjang masa di Sirkuit Algarve, Portimao, Sabtu (21/11/2026).

Bezzecchi mencatatkan waktu 1 menit 37,201 detik pada sesi Q2. Catatan tersebut mengakhiri dominasi rekor lap yang sebelumnya dipegang Marc Marquez sejak kualifikasi MotoGP Portugal 2023.

Advertisement Keberhasilan itu terasa semakin istimewa karena Bezzecchi mengungguli Marc yang harus puas di posisi kedua. Selisih waktu keduanya mencapai 0,494 detik.

Hasil kualifikasi ini juga memberikan keuntungan penting bagi Bezzecchi dalam persaingan menjelang balapan utama.

Advertisement Sementara itu, Jorge Martin yang masih berjuang dalam perebutan gelar harus memulai balapan dari baris ketiga.

Bezzecchi Rebut Pole dengan Rekor Baru

Persaingan Q2 sempat dikuasai Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut mencatatkan waktu 1 menit 37,695 detik dan sempat berada di posisi teratas.

Namun, Bezzecchi memberikan respons pada putaran terakhirnya. Ia melesat dengan catatan 1 menit 37,201 detik, sekaligus menggeser Marc dari posisi pertama.

Dikutip dari laman MotoGP, kemenangan dalam perebutan pole tersebut menjadi pole position ke-15 Bezzecchi di kelas MotoGP dan yang keenam sepanjang musim 2026.

Fabio Di Giannantonio melengkapi baris depan dengan menempati posisi ketiga. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu mencatatkan waktu 1 menit 37,823 detik.