PONTIANAK POST – Peluang mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 ternyata membawa tekanan tersendiri bagi Marc Marquez.

Pembalap Ducati Lenovo Team itu mengakui dirinya merasa lebih gugup saat menjalani rangkaian Grand Prix Portugal di Sirkuit Algarve, Portimao.

“Tentu saja, saya merasa sedikit lebih gugup, karena kekhawatiran utamanya adalah mengendalikan risiko,” ujarnya. “Di MotoGP, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak mencemaskan soal kecepatan, saya juga tidak mencemaskan soal hasil,” ungkapnya dikutip dari laman Crash (21/11).

Advertisement Pada sesi latihan Jumat (20/11), Marquez mengakhiri hari di posisi keenam. Hasil itu cukup untuk mengantarkannya lolos langsung ke kualifikasi kedua (Q2).

Alih-alih memaksakan kecepatan, pembalap Spanyol tersebut memilih menuntaskan target awal dengan pendekatan lebih aman.

Advertisement “Yang saya khawatirkan adalah risikonya. Oleh karena itu, saat keluar dari garasi, saya memastikan ban benar-benar hangat, lalu mencoba mengambil lebih banyak risiko di tikungan lambat dan lebih sedikit risiko di tikungan cepat,” tambahnya.

Marquez Lebih Memikirkan Risiko daripada Kecepatan

Tekanan perebutan gelar membuat Marquez mengubah pendekatannya di lintasan. Ia lebih berhati-hati ketika melewati tikungan cepat dan memilih mengambil risiko lebih besar di sejumlah tikungan lambat.

Pertimbangan itu bukan tanpa alasan. MotoGP merupakan kompetisi dengan tingkat risiko tinggi, sementara peluang meraih gelar membuat setiap kesalahan menjadi semakin mahal.

Marquez juga tidak ingin mempertaruhkan segalanya pada hari pertama. Baginya, kehilangan banyak hal akibat kecelakaan jauh lebih merugikan dibandingkan keuntungan yang bisa diperoleh dengan memaksakan kecepatan pada sesi latihan.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman dan pengelolaan tekanan menjadi bagian penting dalam upayanya meraih gelar.