PONTIANAK POST – Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, gagal membawa pulang poin dari Moto3 Grand Prix Portugal 2026 setelah mengalami kecelakaan pada lap pertama di Sirkuit Internasional Algarve, Minggu (22/11/2026).

Meski gagal menyelesaikan balapan, posisi Veda di klasemen kejuaraan dunia tetap berada di urutan keenam dengan koleksi 144 poin.

Hasil tersebut menjadi pukulan bagi pembalap Honda Team Asia itu, terutama setelah sebelumnya menunjukkan performa kompetitif dalam beberapa seri terakhir.

Advertisement Namun, insiden di Portugal tidak mengubah posisinya dalam persaingan klasemen menjelang penutup musim.

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Terjatuh pada Tikungan Terakhir Lap Pertama

Advertisement Mengawali balapan dari posisi ke-16, Veda langsung berusaha memperbaiki posisinya selepas start.

Pembalap asal Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu sempat menyalip sejumlah rival dan berupaya masuk ke kelompok yang lebih kompetitif.

Akan tetapi, upayanya terhenti ketika kehilangan kendali sepeda motor di tikungan terakhir pada lap pertama.

Veda mengalami lowside hingga terjatuh dan keluar dari lintasan. Insiden tersebut membuatnya tidak dapat melanjutkan perlombaan.

Balapan kemudian dimenangi Maximo Quiles dari CFMoto Gaviota Aspar Team dengan catatan waktu 22 menit 12,187 detik.

Rico Salmela finis kedua, sedangkan Adrian Fernandez melengkapi podium di posisi ketiga.