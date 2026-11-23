PONTIANAK POST – Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, masih menempati posisi keenam klasemen sementara Moto3 2026 setelah berlangsungnya Grand Prix Portugal di Sirkuit Algarve, Minggu (22/11/2026).

Berdasarkan data klasemen resmi MotoGP, pembalap Honda Team Asia tersebut mengoleksi 144 poin dari 19 balapan yang telah dijalani.

Posisi Veda menjadi perhatian karena persaingan di papan tengah klasemen semakin ketat. Ia hanya unggul tiga poin dari Marco Morelli yang berada di peringkat ketujuh dengan 141 poin.

Advertisement Kondisi ini membuat seri terakhir di Valencia menjadi penentu bagi pembalap muda Indonesia tersebut.

Maximo Quiles Memimpin Klasemen

Advertisement Di posisi teratas, Maximo Quiles tampil dominan dengan mengumpulkan 417 poin. Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team itu sudah memastikan gelar juara dunia Moto3 2026.

David Almansa menempati posisi kedua dengan 266 poin. Sementara itu, Alvaro Carpe berada di urutan ketiga dengan 224 poin, disusul Brian Uriarte yang mengumpulkan 217 poin. Adrian Fernandez melengkapi lima besar dengan raihan 193 poin.

Daftar 10 Besar Klasemen Moto3 2026

Berikut urutan 10 besar klasemen sementara Moto3 berdasarkan data resmi MotoGP setelah GP Portugal:

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Maximo Quiles – 417 poin. David Almansa – 266 poin. Alvaro Carpe – 224 poin. Brian Uriarte – 217 poin. Adrian Fernandez – 193 poin. Veda Pratama – 144 poin. Marco Morelli – 141 poin. Valentin Perrone – 127 poin. Hakim Danish – 125 poin. Rico Salmela – 113 poin.

Veda Hadapi Persaingan di Seri Terakhir

Kegagalan finis di Portugal membuat Veda tidak memperoleh tambahan poin. Ia terjatuh pada lap pertama setelah sebelumnya berhasil memperbaiki posisi dari urutan ke-16 hingga kedelapan.

Dengan keunggulan hanya tiga poin atas Morelli, Veda perlu tampil maksimal pada Grand Prix Valencia yang berlangsung 27-29 November 2026.