PONTIANAK POST – Marco Bezzecchi tampil dominan saat memenangi Grand Prix Portugal 2026 di Sirkuit Portimao, Minggu (22/11/2026).

Pembalap Aprilia Racing itu mengamankan kemenangan ketujuhnya musim ini sekaligus melengkapi hasil sempurna setelah lebih dulu berjaya pada Sprint.

Namun, sorotan balapan justru tertuju kepada Marc Marquez yang memastikan gelar juara dunia MotoGP kedelapan meski hanya finis di posisi kedelapan.

Advertisement Hasil tersebut membuat Marquez menyegel titel MotoGP 2026 dengan satu putaran tersisa.

Pembalap Ducati Lenovo Team itu mencatatkan salah satu kebangkitan terbesar dalam sejarah kejuaraan setelah sempat tertinggal 102 poin dari Bezzecchi usai putaran ketujuh.

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Marquez memulai balapan dari baris kedua dan langsung merebut posisi terdepan selepas start. Namun, tekanan Raul Fernandez membuat persaingan di depan berlangsung ketat.

Bezzecchi dan Jorge Martin kemudian ikut merangsek, sementara Marquez perlahan kehilangan posisi.

Pada lap kedua, Marquez masih berada di depan, tetapi tak lama kemudian ia turun ke posisi ketujuh.

Persaingan kemenangan kemudian mengerucut pada tiga pembalap Aprilia, yakni Bezzecchi, Martin, dan Fernandez. Marquez memilih menjaga posisinya di kelompok depan-menengah karena finis sembilan besar sudah cukup untuk mengunci gelar.

Bezzecchi Menang, Aprilia Kuasai Podium

Bezzecchi mengambil alih pimpinan lomba dari Fernandez pada lap ke-15. Pembalap Italia itu kemudian menjaga keunggulan hingga garis finis.