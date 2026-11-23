PONTIANAK POST – Marc Marquez masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2026 setelah Grand Prix Portugal di Sirkuit Portimao, Minggu (22/11/2026).

Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut mengoleksi 439 poin dan telah memastikan gelar juara dunia musim ini.

Berdasarkan data klasemen resmi MotoGP, Jorge Martin menempati posisi kedua dengan 396 poin. Sementara itu, rekan setimnya di Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, berada di urutan ketiga dengan 394 poin.

Advertisement Dengan demikian, persaingan paling ketat menjelang seri penutup musim bukan lagi perebutan gelar juara dunia, melainkan posisi runner-up. Martin hanya unggul dua poin dari Bezzecchi.

Marc Marquez Tak Terkejar

Advertisement Keberhasilan Marquez mengunci gelar terjadi setelah dirinya finis kedelapan dalam balapan GP Portugal.

Hasil tersebut cukup untuk memastikan keunggulan poin yang tidak mungkin dikejar para pesaingnya dalam satu seri tersisa.

Pembalap asal Spanyol itu kini mengoleksi 439 poin, unggul 43 poin dari Martin dan 45 poin dari Bezzecchi.

Gelar 2026 sekaligus menjadi titel kedelapan Marquez di kelas premier, menyamai rekor Giacomo Agostini.

Persaingan Aprilia Jadi Sorotan

Martin dan Bezzecchi menjadi dua pembalap yang masih berpeluang mengakhiri musim sebagai runner-up. Keduanya sama-sama membela Aprilia Racing dan memiliki selisih poin sangat tipis.

Bezzecchi mendapat tambahan poin penting setelah memenangi GP Portugal. Martin finis kedua, sehingga jarak keduanya di klasemen kini hanya terpaut dua poin.