PONTIANAK POST – Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, menyampaikan kabar mengenai kondisinya setelah mengalami kecelakaan dalam balapan Moto3 GP Portugal 2026, Minggu (22/11/2026).

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Veda memastikan dirinya baik-baik saja meski gagal menyelesaikan perlombaan di Sirkuit Portimao.

Veda mengakui hasil di Portugal bukanlah sesuatu yang diharapkan. Namun, ia bersyukur insiden pada awal balapan tersebut tidak membuatnya mengalami masalah serius.

Advertisement “Bukan hasil yang kami inginkan setelah terjatuh pada lap pertama dalam kondisi yang sulit, tetapi untungnya saya baik-baik saja,” tulis Veda dalam unggahannya.

Veda Sempat Merangsek ke Posisi Kedelapan

Advertisement Dalam balapan yang berlangsung di lintasan basah tersebut, Veda sebenarnya mengawali perlombaan dengan cukup menjanjikan. Pembalap Honda Team Asia itu memulai balapan dari posisi ke-16.

Selepas start, Veda langsung memperbaiki posisinya. Ia sempat naik ke urutan ke-11, kemudian ke posisi ke-10, sebelum akhirnya merangsek ke posisi kedelapan.

Namun, perjuangannya terhenti di Tikungan 15 pada akhir lap pertama. Veda kehilangan kendali dan terjatuh, sehingga tidak bisa melanjutkan balapan.

MotoGP menyebut hujan deras yang mengguyur kawasan Portimao sebelum perlombaan membuat balapan dinyatakan sebagai wet race. Jarak balapan pun dipangkas menjadi 12 lap.

Apresiasi untuk Tim, Fokus ke Valencia

Selain menyampaikan kondisi dirinya, Veda juga memberikan apresiasi kepada seluruh anggota tim yang telah bekerja keras sepanjang akhir pekan GP Portugal.

Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja keras tim Honda Team Asia, meskipun hasil balapan tidak sesuai harapan.