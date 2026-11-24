PONTIANAK POST - Setelah meninggalkan dunia balap profesional pada akhir 2022, Eugene Laverty bersiap kembali ke lintasan.

Mantan pembalap MotoGP dan World Superbike (WSBK) itu akan menjalani debut di British Superbike Championship (BSB) musim 2027 bersama tim baru FleetSafe Ducati.

Kepastian tersebut diumumkan pada 23 November 2026. Laverty akan mengendarai Ducati V4 R yang menjadi motor juara BSB 2026.

Advertisement Kembalinya pembalap asal Irlandia Utara itu sekaligus menandai babak baru dalam kariernya setelah sekitar empat tahun tidak lagi berkompetisi secara penuh.

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Laverty mengakhiri karier balap profesionalnya pada penghujung 2022. Setelah itu, ia tetap berkecimpung di dunia balap dengan mengambil peran manajemen tim dan menjadi pelatih pembalap muda.

Kesempatan kembali ke lintasan datang dari sang kakak, Michael Laverty, yang menjadi salah satu pemilik FleetSafe Ducati bersama David Eltherington.

Eugene mengaku awalnya tidak menyangka tawaran tersebut benar-benar serius.

“Ini kabar besar! Ini bukan sesuatu yang pernah saya pertimbangkan, tetapi saya sangat bersemangat,” ujar Eugene Laverty, dikutip dari Visordown.

Ia juga mengungkapkan bahwa kesempatan mengendarai Ducati V4 R yang telah memenangi kejuaraan, dengan dukungan kru berpengalaman, terlalu menarik untuk dilewatkan.

Rekam Jejak di MotoGP dan World Superbike

Laverty bukan nama baru di kejuaraan balap dunia. Sebelum memutuskan pensiun, ia pernah berkompetisi di World Supersport, World Superbike, hingga MotoGP.