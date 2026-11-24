PONTIANAK POST - Pendiri ZXMOTO, Zhang Xue, mengalami insiden saat mencoba mengendarai motor balap World Supersport milik perusahaannya.

Ia terjatuh sebelum berhasil keluar dari area pit lane dalam sebuah sesi pengujian yang videonya kemudian beredar di media sosial.

Kejadian tersebut menjadi sorotan karena Zhang bukan orang baru di industri sepeda motor. Ia dikenal sebagai sosok di balik perkembangan ZXMOTO, produsen sepeda motor asal China yang tengah berkembang pesat.

Advertisement Insiden itu juga cukup menarik perhatian karena terjadi di hadapan sejumlah fotografer dan awak media yang berada di sekitar pit lane.

Zhang Xue kehilangan kendali saat keluar pit lane

Advertisement Dilansir dari Visordown, video yang beredar memperlihatkan Zhang berusaha mengendarai motor World Supersport milik ZXMOTO. Namun, ia tampak kesulitan menjalankan motor tersebut dengan tenaga sendiri.

Setelah mendapat bantuan untuk memindahkan motor, Zhang mulai mencoba keluar dari area pit box.

Akan tetapi, ia baru bergerak beberapa meter sebelum kehilangan kendali dan terjatuh ke sisi kanan. Lokasi pengujian tersebut belum diketahui secara pasti.

Zhang terlihat bersama sejumlah pebalap ZXMOTO, termasuk Valentin Debise, yang pernah memenangi balapan World Supersport. Visordown memperkirakan pengujian berlangsung di sebuah sirkuit di China.

Meski terjatuh sebelum berhasil keluar dari pit lane, motor tersebut tampak tidak mengalami kerusakan. Zhang pun bersiap untuk kembali mencobanya.

Baru saja mencatat rekor dunia

Insiden tersebut terjadi sekitar tiga pekan setelah Zhang mencatatkan rekor dunia Guinness. Ia menempuh jarak 40,74 kilometer atau sekitar 25,3 mil dengan mengendarai sepeda motor di atas permukaan air terbuka.