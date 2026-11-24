PONTIANAK POST – Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, mendapat dukungan dari Honda Team Asia setelah mengalami kecelakaan dan gagal menyelesaikan balapan Moto3 GP Portugal 2026.

Dukungan disampaikan melalui kolom komentar unggahan Instagram pribadi Veda, @veda_54.

Veda sebelumnya mengunggah pesan setelah terjatuh pada lap pertama balapan di Sirkuit Algarve, Portimao, Minggu (22/11/2026).

Advertisement Ia mengakui hasil di Portugal bukan sesuatu yang diharapkan, tetapi bersyukur kondisinya baik-baik saja.

Menanggapi unggahan tersebut, akun Honda Team Asia memberikan komentar singkat yang menunjukkan dukungan kepada pembalap muda Indonesia itu.

“Part of the process, we’re so proud of your effort,” tulis Honda Team Asia.

Advertisement kalimat di atas berarti bahwa kejadian ini merupakan bagian dari proses dan tim sangat bangga terhadap usaha yang telah ditunjukkan Veda.

Veda Tetap Apresiasi Kerja Keras Tim

Dalam unggahannya, Veda tidak hanya membicarakan kecelakaan yang dialaminya. Pembalap bernomor motor 9 itu juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota tim atas kerja keras sepanjang akhir pekan di Portugal.

“Not the result we wanted after crashing on the first lap in tricky conditions, but thankfully im all good,” tulis Veda.

Ia juga menegaskan bahwa kegagalan di Portimao tidak membuatnya kehilangan semangat. Veda justru langsung mengarahkan perhatian ke balapan terakhir musim ini.