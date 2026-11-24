PONTIANAK POST – Manajer Honda Team Asia Hiroshi Aoyama memberikan evaluasi penting kepada pembalap Indonesia Veda Ega Pratama setelah gagal menyelesaikan balapan Moto3 GP Portugal 2026.

Mantan pembalap MotoGP tersebut meminta Veda belajar mengendalikan diri, terutama ketika menghadapi situasi sulit di lintasan.

Pesan itu disampaikan Aoyama setelah Veda terjatuh pada lap pertama balapan di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Minggu (22/11/2026).

Advertisement Menurut Aoyama, pembalap berusia 18 tahun tersebut masih perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengambil keputusan saat menghadapi kondisi balapan yang tidak ideal.

“Sebagai pembalap muda, itu sesuatu yang masih perlu dia pelajari. Dia mesti bisa mengendalikan diri,” kata Aoyama dikutip dari Antara (23/11/2026).

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Aoyama mengungkapkan dirinya sebenarnya sudah memperkirakan putaran pertama GP Portugal bakal berlangsung sulit. Karena itu, dia meminta Veda lebih berhati-hati dan tetap berada dalam rombongan pembalap.

“Saya sudah menduga putaran pertama akan sulit. Saya sudah berpesan kepadanya agar berhati-hati dan terus berada dalam rombongan,” ujarnya.

Namun, Veda justru mengalami kecelakaan pada putaran pertama. Insiden tersebut membuat peluangnya mendapatkan poin di Portugal langsung berakhir.

Padahal, Veda mengawali balapan dengan cukup menjanjikan. Dia mampu menyalip beberapa pembalap setelah start dan merasa nyaman dengan setelan motornya.

Keputusan Ban Jadi Bagian Evaluasi

Veda mengungkapkan bahwa dirinya dan tim memilih menggunakan ban slick meskipun hujan baru membasahi lintasan. Keputusan tersebut diambil karena kondisi sirkuit dinilai sekitar 50 persen basah dan 50 persen kering.