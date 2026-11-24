PONTIANAK POST – Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama genap berusia 18 tahun pada 23 November 2026. Momen pertambahan usia tersebut datang sehari setelah dirinya mengalami kecelakaan dan gagal menyelesaikan balapan Moto3 Grand Prix Portugal bersama Honda Team Asia.

Meski gagal mendapatkan poin di Sirkuit Algarve, perjalanan Veda pada musim debutnya di kejuaraan dunia Moto3 tetap mencatatkan sejumlah pencapaian penting.

Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu kini berada di peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi 144 poin.

Advertisement Berdasarkan profil resmi MotoGP, Veda lahir pada 23 November 2008. Sepanjang musim 2026, dia sudah mengoleksi dua podium dan satu pole position.

Catatan tersebut menjadi modal penting dalam perjalanan kariernya di level Grand Prix.

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Veda menunjukkan kemampuannya bersaing sejak awal musim. Salah satu pencapaian bersejarahnya adalah keberhasilan naik podium pada Grand Prix Brasil.

Hasil tersebut menjadikannya pembalap Indonesia pertama yang meraih podium dalam balapan Grand Prix.

Dia kemudian kembali menunjukkan performa kompetitif dengan finis kedua pada Moto3 Malaysia di Sirkuit Sepang, 1 November 2026. Hasil itu menjadi posisi finis terbaiknya sejauh ini di kelas Moto3.

Namun, perjalanan musim debut tidak selalu berjalan mulus. Di GP Portugal, Veda terjatuh pada putaran pertama ketika menghadapi kondisi lintasan yang sebagian basah dan sebagian mulai mengering.

Aoyama Minta Veda Lebih Matang

Dikutip dari Antara, manajer Honda Team Asia Hiroshi Aoyama meminta Veda menjadikan insiden Portugal sebagai bahan evaluasi.