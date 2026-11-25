PONTIANAK POST – Pebalap muda Indonesia binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Abimanyu Bintang Fermadi, tampil sebagai juara umum Idemitsu Honda Thailand Talent Cup (IHTTC) 2026. Prestasi tersebut semakin lengkap setelah rekan setimnya, Resky Yusuf Hermawan, finis sebagai runner-up klasemen akhir.

Kepastian gelar Abimanyu diperoleh setelah menyelesaikan dua balapan pada putaran keenam di Chang International Circuit, Buriram, Thailand, 21–22 November. Pada seri penutup tersebut, Resky juga tampil impresif dengan menyapu bersih kemenangan pada race 1 dan race 2.

Abimanyu mengakhiri musim dengan koleksi 152 poin. Dia unggul 10 poin dari Resky yang mengumpulkan 142 poin. Hasil ini sekaligus memastikan dua pebalap binaan AHM tersebut menempati posisi pertama dan kedua klasemen akhir pada musim debut mereka di ajang tersebut.

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Perjalanan Abimanyu menuju gelar juara tidak berjalan mulus. Pada race 1, Sabtu (21/11), dia terjatuh akibat low side sehingga kehilangan kesempatan menambah poin.

Memasuki race 2, Minggu (22/11), Abimanyu berupaya memperbaiki hasil. Meski memulai balapan dari posisi terakhir, dia mampu melesat ke barisan depan dan berada tepat di belakang Resky pada lima lap terakhir.

Advertisement Namun, kesalahan pada lap ke-13 membuat posisinya kembali turun. Abimanyu akhirnya menyelesaikan balapan di urutan kelima. Hasil tersebut sudah cukup untuk memastikan gelar juara umum IHTTC 2026.

"Pada awal balapan race 2, saya berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan seperti di race 1. Setelah kepercayaan diri mulai meningkat, saya mencoba mengejar pebalap di depan dan pada lima lap terakhir sudah berada tepat di belakang Resky. Saya melakukan kesalahan di lap ke-13. Tapi saya senang bisa finis di posisi kelima sekaligus memastikan gelar juara umum Thailand Talent Cup 2026," ujar Abimanyu.

Sementara itu, Resky menutup musim dengan dua kemenangan beruntun pada seri terakhir. Pada race 1, dia mampu menjaga ritme dan mengatur strategi di tengah persaingan ketat. Memanfaatkan momentum di tikungan terakhir, Resky berhasil merebut posisi pertama.

Penampilan konsisten kembali ditunjukkannya pada race 2. Sepanjang 15 lap, Resky mampu mempertahankan posisinya hingga menyentuh garis finis pertama.

"Alhamdulillah, saya kembali berhasil meraih kemenangan di race 2. Senang sekali bisa meraih dua kemenangan sekaligus pada putaran terakhir ini. Kecepatan saya juga semakin meningkat dan persaingan sepanjang balapan terasa sangat seru," kata Resky.