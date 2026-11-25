PONTIANAK POST – Perjalanan Veda Ega Pratama di Moto3 2026 segera mencapai babak terakhir. Menjelang seri penutup di Valencia, Spanyol, Honda Team Asia mengunggah pesan singkat yang menyiratkan pentingnya balapan akhir musim bagi para pembalapnya.

Melalui akun Facebook resminya, Honda Team Asia mengunggah tulisan "Final Chapter. Race Week. Valencia. Season Finale." Pesan tersebut menandai pekan balapan terakhir Moto3 musim ini yang akan berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo pada 27–29 November 2026.

Unggahan itu menjadi perhatian menjelang penampilan terakhir Veda pada musim debutnya di kejuaraan dunia Moto3.

Advertisement Pembalap asal Indonesia tersebut datang ke Valencia setelah gagal finis pada seri Portugal akibat terjatuh di lap pertama.

Kegagalan itu membuat Veda tidak memperoleh tambahan poin. Berdasarkan data klasemen MotoGP, ia masih berada di peringkat keenam dengan koleksi 144 poin. Posisi tersebut menjadi target penting untuk dipertahankan hingga musim berakhir.

Advertisement Warganet Ingatkan Veda Tidak Mengulangi Kesalahan di Portugal

Menjelang balapan penutup, perhatian penggemar bukan hanya tertuju pada hasil yang bisa diraih Veda, tetapi juga bagaimana ia mengelola risiko saat berada di lintasan.

Salah satu warganet menyampaikan harapan agar Veda tidak terburu-buru seperti ketika tampil di Portugal. Komentar tersebut sekaligus meminta pembalap muda itu berusaha finis di posisi empat besar.

“Semoga tidak terburu-buru kaya kemarin yang akhirnya DNP. Bisa amankan posisi 6 besar harus bisa finis 4 besar,” tulis akun @kusniadi alfiansyah (24/11).

Komentar itu mencerminkan harapan agar Veda lebih mengutamakan balapan yang tuntas daripada mengambil risiko berlebihan demi mengejar posisi.

Valencia pun menjadi kesempatan terakhir Veda untuk menunjukkan konsistensi. Dengan dua podium dan satu pole position sepanjang musim 2026, pembalap Honda Team Asia tersebut sudah memperlihatkan potensinya di level dunia.