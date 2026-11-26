PONTIANAK POST - Aprilia Racing akan mengakhiri kebersamaan Marco Bezzecchi dan Jorge Martin sebagai rekan setim pada MotoGP Valencia 2026.

Seri penutup musim ini bukan sekadar menjadi momen perpisahan, tetapi juga panggung duel keduanya untuk memperebutkan posisi runner-up klasemen dunia.

Martin memasuki balapan di Sirkuit Ricardo Tormo dengan keunggulan hanya dua poin atas Bezzecchi.

Pembalap Spanyol itu mengoleksi 396 poin, sedangkan Bezzecchi mengantongi 394 poin.

Keduanya memiliki motivasi berbeda. Martin akan meninggalkan Aprilia untuk bergabung dengan Yamaha pada 2027, sementara Bezzecchi tetap menjadi andalan pabrikan Italia tersebut.



Bezzecchi mengungkapkan, hubungan mereka justru berkembang positif selama dua musim bersama.

Advertisement "Saya pikir kami menemukan sesuatu yang tidak kami duga, yaitu hubungan yang kuat, suasana yang baik di dalam garasi, dan seluruh pabrikan bekerja bersama dengan sangat baik," kata Bezzecchi, dikutip dari Motorsport.com.

Ia juga memastikan persaingan tetap berlangsung di lintasan.

"Selalu lebih baik finis kedua daripada ketiga, jadi kami pasti akan bertarung di Valencia. Saya yakin itu akan menjadi pertarungan yang menyenangkan."

Martin turut memberikan penghormatan kepada rekannya. "Saya bangga menjadi rekan setimnya karena dia selalu membuat saya lebih baik. Saya selalu melihat datanya dan berusaha menjadi pembalap yang lebih baik," ujarnya.

Martin mengakui performa Bezzecchi sedang sangat kuat. "Level Marco saat ini luar biasa, begitu juga kepercayaan dirinya. Akan sangat sulit mengalahkannya," katanya.



CEO Aprilia, Massimo Rivola, juga memuji kontribusi Bezzecchi sebagai pemimpin tim.