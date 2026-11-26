PONTIANAK POST - Fabio Quartararo akan menjalani balapan terakhir bersama Monster Energy Yamaha di MotoGP Valencia 2026.

Pembalap asal Prancis itu mengakui akhir pekan di Sirkuit Ricardo Tormo bakal menjadi momen emosional setelah tujuh tahun membela pabrikan Jepang tersebut.

Quartararo bergabung dengan Yamaha pada 2019 dan mencapai puncak karier dengan merebut gelar juara dunia MotoGP 2021.

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Ia juga tercatat sebagai pembalap terakhir Yamaha yang memenangi balapan utama, yakni GP Jerman 2022.

Meski hubungan keduanya sempat mengalami masa sulit, Quartararo tetap ingin menutup kebersamaan dengan hasil terbaik.

Advertisement "Ini adalah balapan terakhir dalam perjalanan saya bersama Yamaha. Akhir pekan ini akan menjadi momen emosional bagi saya dan juga tim," kata Quartararo, dikutip dari Crash.net.

"Namun, kami masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan dan akan memberikan 100 persen seperti biasanya. Valencia bukan sirkuit yang mudah untuk ditaklukkan, jadi kami harus tetap fokus sepenuhnya," ujarnya.



Perpisahan Yamaha tidak hanya melibatkan Quartararo. Alex Rins juga akan mengakhiri kiprahnya di MotoGP setelah balapan Valencia.

Pembalap Spanyol tersebut berencana beralih ke balap roda empat pada 2027.

"Yang pasti, ini akan menjadi akhir pekan yang emosional bagi saya. Ini merupakan balapan terakhir saya di MotoGP setelah perjalanan panjang," ujar Rins.

"Saya ingin memaksimalkannya dan menciptakan kenangan indah bersama tim serta para penggemar."



Direktur tim Yamaha, Massimo Meregalli, mengakui musim ini menghadirkan banyak tantangan, terutama dalam pengembangan mesin V4.