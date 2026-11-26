PONTIANAK POST - KTM akan melepas Pedro Acosta setelah MotoGP Valencia 2026.

Pabrikan Austria tersebut memberikan penghormatan khusus kepada pembalap berusia 22 tahun itu sebelum ia memulai babak baru bersama Ducati pada musim 2027.

Acosta memiliki perjalanan panjang bersama KTM sejak mengikuti Red Bull MotoGP Rookies Cup.

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Bersama pabrikan tersebut, ia meraih dua gelar juara dunia, masing-masing di kelas Moto3 pada 2021 dan Moto2 pada 2023.

Setelah naik ke MotoGP pada 2024, Acosta menjadi salah satu pembalap andalan KTM.

Advertisement Puncak kebersamaannya terjadi ketika ia meraih kemenangan perdana di kelas utama pada GP Austria 2026.

Manajer tim Red Bull KTM Factory Racing, Aki Ajo, mengaku bangga melihat perkembangan Acosta sejak masih muda hingga menjadi pembalap MotoGP.

"Pedro adalah talenta istimewa dan merupakan kebahagiaan besar melihatnya berkembang melalui tim-tim Red Bull KTM kami," kata Ajo, dikutip dari Crash.net.

Ajo menilai Acosta memiliki kombinasi kemampuan, semangat balap, dan dedikasi yang membuatnya layak menjadi contoh bagi pembalap muda.

"Pedro akan meraih lebih banyak kesuksesan dalam kariernya. Kami bisa merasa bahagia dan bangga telah menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut. Valencia akan menjadi akhir pekan yang istimewa bagi kami semua," ujarnya.