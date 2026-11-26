PONTIANAK POST – Persaingan pembalap Indonesia Veda Ega Pratama dan rider Malaysia Hakim Danish menjadi salah satu cerita menarik menjelang seri terakhir Moto3 2026 di Valencia, Spanyol.

Hingga GP Portugal, Hakim belum berhasil menggeser posisi Veda dalam klasemen sementara. Kini, pesan khusus dari mentornya, Zulfahmi Khairuddin, kembali relevan menjelang penentuan akhir musim.

Zulfahmi, mantan pembalap Grand Prix Malaysia yang kini menjadi pengelola ZK Racing, mengingatkan Hakim agar tidak terbebani tekanan posisi klasemen.

Advertisement Ia meminta pembalap muda tersebut lebih mengutamakan peningkatan performa dari satu balapan ke balapan berikutnya.

Dalam laporan Radio Televisyen Malaysia (4/11), Zulfahmi menekankan pentingnya menjaga momentum dan konsistensi Hakim setelah tampil menjanjikan di GP Malaysia.

Advertisement “Pendekatan saya selepas ini ialah memastikan Hakim Danish melalui setiap perlumbaan dengan lebih baik dan fokus. Kita mahu dia mengulangi prestasi seperti di Sepang pada perlumbaan di Qatar,” kata Zulfahmi.

Ia juga mengingatkan bahwa musim debut di Moto3 bukan perkara mudah. Hakim masih harus beradaptasi dengan karakter sirkuit yang berbeda-beda dan membangun konsistensi.

Selisih 19 Poin dari Veda

Pesan tersebut menjadi penting karena hasil GP Portugal belum menguntungkan Hakim. Dalam balapan di Sirkuit Internasional Algarve, Minggu (22/11/2026), pembalap AEON Credit-MT Helmets-MSI itu hanya finis di posisi ke-16 sehingga gagal memperoleh poin.

Sebaliknya, Veda tetap mengamankan posisi keenam klasemen dengan 144 poin meski mengalami kecelakaan dan tidak finis.

Berdasarkan klasemen setelah GP Portugal, Hakim berada di peringkat kesembilan dengan 125 poin.