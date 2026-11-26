PONTIANAK POST – Seri terakhir Moto3 2026 di Valencia bukan hanya menjadi kesempatan bagi Veda Ega Pratama untuk menutup musim dengan hasil positif.

Pembalap Honda Team Asia itu juga membawa keunggulan penting dalam persaingan dengan pembalap Malaysia, Hakim Danish.

Keduanya sama-sama gagal memperoleh poin pada Moto3 GP Portugal. Veda terjatuh pada lap pertama, sedangkan Hakim menyelesaikan balapan di posisi ke-16. Namun, hasil tersebut tidak mengubah jarak poin di antara mereka.

Advertisement Berdasarkan klasemen resmi setelah GP Portugal, Veda masih berada di peringkat keenam dengan 144 poin. Sementara Hakim menempati posisi kesembilan dengan 125 poin.

Artinya, Veda memiliki keunggulan 19 poin menjelang balapan penutup di Sirkuit Ricardo Tormo, 27–29 November 2026.

Advertisement Selisih tersebut menjadi modal bagi Veda untuk mengakhiri musim di atas rivalnya dari Malaysia.

Meski demikian, keunggulan itu belum membuat persaingan sepenuhnya selesai karena masih ada satu balapan dengan maksimal 25 poin yang bisa diperebutkan.

Keunggulan Poin Bukan Alasan untuk Mengendur

Jika Hakim mampu memenangi balapan Valencia, Veda tetap perlu mengumpulkan poin agar posisinya tidak terkejar. Dengan jarak 19 poin, tambahan tujuh poin akan membuat Veda tetap unggul apabila Hakim meraih kemenangan.

Situasi ini membuat strategi balapan menjadi penting. Veda tidak harus selalu mengejar podium untuk menjaga keunggulan atas Hakim, tetapi tetap perlu menyelesaikan balapan dengan hasil yang menghasilkan poin.

Di sisi lain, Veda juga tidak bisa mengabaikan pembalap lain. Marco Morelli berada di posisi ketujuh dengan 141 poin, hanya terpaut tiga angka dari Veda. Karena itu, persaingan mempertahankan posisi keenam tetap menjadi pekerjaan tersendiri.