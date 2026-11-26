PONTIANAK POST – MotoGP Valencia 2026 dipastikan berlangsung di hadapan tribun yang penuh penonton.

Seri ke-22 sekaligus putaran terakhir musim ini akan menjadi panggung penutup yang istimewa karena bukan hanya menentukan sejumlah posisi penting di klasemen, tetapi juga menandai berakhirnya era motor 1.000 cc.

Dalam laporan bertajuk Hot Headlines: Valencia Brings the Fireworks for Sold-Out Finale, MotoGP menyebut tiket di Sirkuit Ricardo Tormo telah habis terjual.

Advertisement Meski gelar juara dunia pembalap sudah dipastikan menjadi milik Marc Marquez, masih ada sejumlah persaingan yang belum menemukan pemenangnya.

Valencia pun menjadi kesempatan terakhir bagi para pembalap untuk menutup musim dengan hasil terbaik sebelum perubahan besar terjadi pada 2027.

Advertisement Ducati dan Aprilia Masih Berebut Gelar Konstruktor

Salah satu persaingan paling menarik datang dari perebutan gelar juara dunia konstruktor. Ducati masih memiliki peluang mempertahankan gelar, tetapi tertinggal sembilan poin dari Aprilia.

Aprilia datang dengan modal kuat setelah Marco Bezzecchi meraih 37 poin di GP Portugal, termasuk kemenangan dan pole position. Bezzecchi juga merupakan pemenang GP Valencia musim lalu.

Namun, Ducati tidak bisa diabaikan. Marc Marquez sudah tidak dibebani perebutan gelar pembalap, sementara Alex Marquez pernah memenangi Sprint Valencia pada musim sebelumnya.

Martin dan Bezzecchi Berebut Posisi Kedua

Pertarungan lain terjadi antara Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Keduanya hanya terpaut dua poin dalam perebutan posisi runner-up klasemen akhir.

Martin merupakan juara dunia MotoGP 2024, sedangkan Bezzecchi finis ketiga musim lalu. Hasil di Valencia akan menentukan siapa yang berhak mengakhiri musim sebagai pembalap terbaik kedua.