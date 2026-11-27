PONTIANAK POST – Veda Ega Pratama menghadapi persaingan ketat untuk mempertahankan posisi keenam klasemen Moto3 2026.

Menjelang seri terakhir di Valencia, pembalap Indonesia itu dibayangi tiga rival yang masih memiliki peluang untuk menggesernya.

Namun, tingkat ancaman ketiganya tidak sama. Marco Morelli menjadi pesaing terdekat dengan selisih hanya tiga poin. Sementara Valentin Perrone dan Hakim Danish harus bekerja lebih keras untuk mengejar Veda.

Advertisement Berdasarkan klasemen setelah GP Portugal, Veda mengoleksi 144 poin. Morelli berada di posisi ketujuh dengan 141 poin, Perrone di urutan kedelapan dengan 127 poin, sedangkan Hakim menempati posisi kesembilan dengan 125 poin.

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Artinya, satu balapan terakhir di Sirkuit Ricardo Tormo bisa menentukan siapa yang mengakhiri musim di posisi keenam.

Advertisement Morelli Hanya Terpaut Tiga Poin

Dari ketiga pembalap tersebut, Morelli merupakan ancaman paling nyata bagi Veda.

Selisih tiga poin membuat persaingan keduanya sangat terbuka. Morelli bahkan bisa mengambil alih posisi keenam jika mampu mencetak hasil lebih baik daripada Veda di Valencia.

Menariknya, pada GP Portugal, kedua pembalap sama-sama gagal mendapatkan poin. Veda terjatuh pada lap pertama, sedangkan Morelli menyelesaikan balapan di posisi ke-21.

Kondisi itu membuat jarak keduanya tidak berubah. Kini, Valencia menjadi kesempatan terakhir Morelli untuk mengejar pembalap Indonesia tersebut.

Perrone dan Hakim Punya Tantangan Lebih Berat

Perrone memiliki 127 poin atau tertinggal 17 angka dari Veda. Pembalap Argentina itu justru menjadi satu-satunya dari tiga pesaing tersebut yang berhasil mendapatkan poin di Portugal.