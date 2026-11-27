PONTIANAK POST – Sirkuit Ricardo Tormo bukan lintasan yang sepenuhnya asing bagi Veda Ega Pratama.

Pembalap Indonesia tersebut sudah pernah merasakan persaingan di Valencia, Spanyol, sebelum tampil dalam seri penutup Moto3 2026 akhir pekan ini.

Namun, rapor Veda di sirkuit tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah. Dari dua balapan yang pernah dijalaninya, ia hanya sekali berhasil menyentuh garis finis. Satu balapan lainnya berakhir dengan kecelakaan atau Did Not Finish (DNF).

Advertisement Pengalaman itu terjadi ketika Veda mengikuti putaran terakhir FIM JuniorGP World Championship 2025 pada November tahun lalu. Kala itu, ia masih memperkuat Junior Talent Team Honda.

Finis ke-10 dan Kecelakaan di Balapan Kedua

Advertisement Pada Race 1 JuniorGP Valencia 2025, Veda mampu menyelesaikan balapan di posisi ke-10. Hasil tersebut memberinya enam poin dan menjadi bagian dari pencapaian penting sepanjang musim debutnya di kejuaraan junior Eropa.

Namun, hasil berbeda terjadi pada Race 2. Veda mengalami insiden pada balapan kedua sehingga tidak mampu menyelesaikan lomba.

Meski penutup musimnya kurang mulus, Veda mengakhiri JuniorGP 2025 di posisi ke-10 klasemen dengan 70 poin. Catatan itu sekaligus menjadi pencapaian terbaik Astra Honda Racing Team di kejuaraan tersebut.

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Veda Sudah Pernah Menjalani Tes di Valencia

Ada modal lain yang bisa dimanfaatkan Veda. Sebelum tampil di putaran final JuniorGP 2025, ia sudah menjalani tes pramusim di Valencia.

Dalam keterangan yang dikutip dari Antara pada November 2025, Veda mengungkapkan bahwa tes tersebut memberinya dasar untuk menghadapi balapan di Ricardo Tormo.

“Jadi saya dan tim sudah punya dasar,” ujar Veda ketika menjelaskan persiapannya menghadapi seri Valencia.