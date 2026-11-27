PONTIANAK POST – Marc Marquez memilih mengakhiri karier MotoGP ketika masih berada di puncak. Pembalap Spanyol itu mengumumkan pensiun pada Jumat (27/11/2026), hanya beberapa hari setelah memastikan gelar juara dunia MotoGP 2026. Grand Prix Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, akhir pekan ini, menjadi balapan terakhirnya sebagai pembalap profesional.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan salah satu pembalap paling dominan dalam sejarah balap motor. Marquez meninggalkan lintasan dengan 10 gelar juara dunia, terdiri atas delapan titel kelas utama, satu Moto2, dan satu kelas 125cc.

Advertisement Pencapaian itu membuatnya melampaui koleksi sembilan gelar Valentino Rossi. Namun, Marquez masih harus berbagi tempat dalam perdebatan siapa pembalap terbaik sepanjang masa atau Greatest of All Time (GOAT).

Julukan GOAT semakin melekat setelah muncul visual siluet kambing ketika Marquez menaiki tangga dalam sebuah tayangan penghormatan. GOAT merupakan akronim dari Greatest of All Time, sementara kambing dalam bahasa Inggris berarti goat.

Di kelas utama, Marquez kini mengoleksi delapan gelar, satu lebih banyak dibandingkan Rossi yang memiliki tujuh titel. Jumlah tersebut juga menyamai rekor Giacomo Agostini yang delapan kali menjadi juara dunia kelas 500cc, pendahulu MotoGP.

Advertisement Marquez meraih gelar kelas utama bersama dua pabrikan. Enam titel pertama diraihnya bersama Honda, yakni pada 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Dua gelar berikutnya diraih bersama Ducati pada 2025 dan 2026.

Perjalanan itu sekaligus menjadikannya salah satu pembalap yang mampu kembali menjadi juara dunia setelah melewati masa panjang cedera dan kegagalan.

Rossi Masih Unggul dalam Kemenangan dan Podium

Meski unggul dalam jumlah gelar, Marquez belum mengalahkan seluruh catatan statistik Rossi. The Doctor masih memimpin dalam akumulasi kemenangan dan podium sepanjang karier Grand Prix.