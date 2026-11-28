PONTIANAK POST – Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengalami awal yang sulit pada hari pertama Moto3 GP Valencia 2026.

Sempat terjatuh di Tikungan 15 saat Free Practice 1 (FP1), pembalap Honda Team Asia itu kemudian mampu memperbaiki posisinya dalam sesi Practice.

Insiden tersebut membuat Veda mengakhiri FP1 di posisi terbawah. Namun, situasi itu tidak membuatnya terus tertahan di belakang.

Advertisement Pada sesi Practice, Veda berhasil memperbaiki catatan waktunya hingga menempati posisi ke-15.

Hasil tersebut menjadi perkembangan penting setelah insiden yang dialaminya pada sesi pembuka. Meski demikian, posisi ke-15 belum cukup untuk mengamankan tiket langsung menuju kualifikasi kedua atau Q2.

Advertisement Insiden di Tikungan 15 Tak Membuat Veda Menyerah

Dalam laporan resminya, MotoGP menyebut Veda mengalami kecelakaan ketika menjalani FP1 di Sirkuit Ricardo Tormo, Jumat (27/11/2026).

Beruntung, kondisi pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, tersebut dilaporkan baik-baik saja. Veda kemudian kembali menunjukkan peningkatan pada sesi Practice.

Ia akhirnya menempati urutan ke-15, sedangkan rekan setimnya, Zen Mitani, berhasil masuk 14 besar dan memperoleh tiket langsung ke Q2.

Hasil itu menunjukkan Veda masih harus bekerja keras untuk mendapatkan posisi start yang lebih kompetitif pada seri penutup musim ini.

Q1 Jadi Kesempatan Memperbaiki Posisi

Veda dijadwalkan menjalani Q1 pada Sabtu (28/11/2026). Empat pembalap terbaik dari sesi tersebut berhak melanjutkan perjuangan ke Q2.