PONTIANAK POST – Persaingan Moto3 GP Valencia 2026 langsung berlangsung ketat sejak sesi Practice.

David Almansa tampil dominan dengan mencetak rekor lap baru di Sirkuit Ricardo Tormo, sedangkan pembalap Indonesia Veda Ega Pratama harus menerima kenyataan memulai kualifikasi dari Q1.

Almansa, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, mencatatkan waktu 1 menit 36,402 detik. Catatan tersebut mengantarkannya menjadi pembalap tercepat dalam Practice pada Jumat (27/11/2026).

Advertisement Keunggulan Almansa cukup mencolok. Ia unggul 0,273 detik atas Alvaro Carpe yang berada di posisi kedua. Sementara Rico Salmela menempati urutan ketiga dengan selisih 0,393 detik.

MotoGP menyebut empat pembalap teratas bahkan berhasil mencatatkan waktu di bawah rekor lap sebelumnya.

Advertisement Veda Tertahan di Posisi ke-15

Di tengah persaingan ketat tersebut, Veda belum berhasil masuk kelompok 14 pembalap yang memperoleh tiket langsung ke Q2.

Pembalap Honda Team Asia itu menyelesaikan Practice di posisi ke-15. Hasil tersebut membuatnya harus melewati Q1 untuk mendapatkan kesempatan melaju ke babak kualifikasi kedua.

Situasi Veda berbeda dengan rekan setimnya, Zen Mitani, yang berhasil mengamankan posisi di 14 besar dan lolos langsung ke Q2.

Sebelumnya, Veda juga sempat mengalami kecelakaan di Tikungan 15 saat FP1. Meski insiden itu membuatnya mengakhiri sesi pembuka di posisi terbawah, kondisinya dilaporkan baik-baik saja.

Tantangan Berlanjut di Kualifikasi

Q1 menjadi tahapan penting bagi Veda untuk memperbaiki peluang mendapatkan posisi start yang lebih baik. Empat pembalap teratas dari Q1 akan melaju ke Q2.