PONTIANAK POST – Posisi keenam Veda Ega Pratama dalam klasemen sementara Moto3 2026 belum sepenuhnya aman.

Pembalap Indonesia tersebut menghadapi ancaman dari Marco Morelli yang hanya terpaut tiga poin menjelang balapan penutup musim di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol.

Berdasarkan klasemen setelah GP Portugal, Veda mengumpulkan 144 poin. Sementara Morelli berada di urutan ketujuh dengan koleksi 141 poin.

Advertisement Artinya, selisih keduanya hanya tiga angka. Dengan satu balapan tersisa dan maksimal 25 poin yang bisa diperebutkan, persaingan mempertahankan posisi keenam masih terbuka.

Morelli Punya Modal Lebih Baik di Hari Pertama Valencia

Advertisement Situasi Veda semakin menantang setelah hasil sesi Practice Moto3 Valencia, Jumat (27/11/2026).

Morelli berhasil menempati posisi ke-10 sehingga langsung mengamankan tiket menuju kualifikasi kedua (Q2). Sebaliknya, Veda berada di urutan ke-15 dan harus melewati Q1 untuk mendapatkan kesempatan tampil di Q2.

Perbedaan hasil tersebut menjadi perhatian karena keduanya sedang bersaing langsung dalam perebutan posisi keenam klasemen.

Meski demikian, hasil Practice belum menentukan siapa yang akan unggul dalam balapan utama.

Veda masih memiliki kesempatan memperbaiki posisi melalui kualifikasi dan kemudian berjuang mengumpulkan poin pada hari balapan.

Satu Balapan Menentukan Posisi Akhir Veda

Balapan Valencia menjadi kesempatan terakhir bagi Veda untuk mempertahankan peringkat keenam pada musim debutnya di Moto3.