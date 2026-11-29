PONTIANAK POST – Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan menjalani balapan paling menentukan pada musim debutnya di Moto3 2026.

Mengawali seri terakhir di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Minggu (29/11/2026), Veda harus berjuang dari posisi start ke-12.

Hasil tersebut diperoleh setelah Veda menyelesaikan sesi kualifikasi pada Sabtu. Pembalap Honda Team Asia itu sebenarnya sempat berada di posisi ke-13, tetapi kemudian naik satu tingkat setelah catatan waktu Hakim Danish dihapus akibat pelanggaran batas lintasan.

Advertisement Posisi ke-12 membuat Veda akan memulai balapan dari baris keempat. Ini bukan posisi ideal untuk langsung bersaing memperebutkan podium, tetapi peluang memperbaiki posisi tetap terbuka.

Sempat Mendapat Kesempatan Langsung ke Q2

Advertisement Merujuk pada laman MotoGP, perjalanan Veda menuju kualifikasi kedua juga diwarnai perubahan situasi. Setelah sebelumnya berada di posisi ke-15 pada Practice, ia semestinya harus menjalani Q1.

Namun, mundurnya Ryusei Yamanaka dari GP Valencia membuat Veda mendapat kesempatan langsung tampil di Q2.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan Veda untuk bersaing memperebutkan posisi start. Ia bahkan sempat menempati posisi kesembilan sebelum akhirnya mengalami kecelakaan di Tikungan 13 pada penghujung sesi.

Insiden itu menghalangi upayanya memperbaiki catatan waktu. Veda akhirnya membukukan waktu terbaik 1 menit 37,277 detik.

Sementara itu, Brian Uriarte merebut pole position dengan catatan waktu 1 menit 35,938 detik. David Almansa menempati posisi kedua, disusul Maximo Quiles di urutan ketiga.

Posisi Keenam Jadi Target yang Harus Dijaga

Selain mengejar hasil terbaik dalam balapan, Veda juga menghadapi persaingan mempertahankan peringkat keenam klasemen akhir.