PONTIANAK POST – Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, menghadapi akhir pekan yang tidak mudah menjelang balapan terakhir Moto3 2026 di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol.

Merujuk laman MotoGP, Rider Honda Team Asia tersebut tercatat dua kali mengalami kecelakaan sepanjang rangkaian sesi sebelum balapan utama.

Meski demikian, Veda masih berhasil mengamankan posisi start ke-12 dan memiliki kesempatan menutup musim dengan hasil positif.

Advertisement Kecelakaan pertama dialami Veda ketika menjalani Free Practice 1, Jumat (27/11/2026). Ia terjatuh di Tikungan 15. Insiden tersebut memengaruhi hasil latihan sehingga Veda harus puas berada di posisi ke-15 pada sesi Practice.

Catatan waktunya hanya terpaut 0,001 detik dari Zen Mitani, rekan setimnya yang menempati posisi ke-14 dan lolos langsung ke Q2.

Advertisement Kecelakaan Kedua Menghalangi Perbaikan Waktu

Situasi Veda sempat berubah setelah Ryusei Yamanaka mengundurkan diri dari GP Valencia. Kondisi tersebut membuat pembalap Indonesia itu mendapat kesempatan langsung mengikuti Q2 tanpa harus melewati Q1.

Veda kemudian mampu bersaing dalam sesi penentuan posisi start. Namun, ketika berusaha memperbaiki catatan waktunya, ia kembali mengalami kecelakaan di Tikungan 13 pada penghujung Q2.

Insiden itu membuat Veda tidak memiliki kesempatan untuk mempertajam waktu terbaiknya, yakni 1 menit 37,277 detik.

Berdasarkan hasil akhir kualifikasi, Veda menempati posisi ke-12. Ia semula berada di urutan ke-13, tetapi naik satu tingkat setelah catatan waktu Hakim Danish dihapus akibat pelanggaran batas lintasan.

Kesempatan Menutup Musim dengan Hasil Positif

Meski dua kecelakaan mengganggu persiapannya, Veda tetap memiliki peluang memperbaiki hasil pada balapan utama.