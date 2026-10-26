Latihan di Sirkuit Jerez, Aldi Satya Mahendra Siap Menatap Musim Depan Terus Improve

Pembalap Indonesia, Aldi Satya Mahendra

PONTIANAK POST – Pembalap Indonesia, Aldi Satya Mahendra, langsung mempersiapkan diri menghadapi World Supersport 2027 setelah menuntaskan musim balap 2026 di Sirkuit Jerez, Spanyol. Pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia itu menjalani latihan selama dua hari, 22–23 Oktober 2026, dengan menggeber Yamaha R9.

Latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi musim depan sekaligus upaya meningkatkan performa menjelang akhir tahun. Aldi memanfaatkan kesempatan berada di Eropa untuk terus mengasah kemampuan di Sirkuit Jerez setelah seri penutup World Supersport 2026.

Advertisement Selama dua musim berkompetisi di World Supersport, Aldi telah mengenal karakter Yamaha R9. Namun, pembalap berjuluk El’ Dablek itu tetap berupaya meningkatkan keterampilan, memperkuat mental, dan mempertajam pencapaiannya untuk musim mendatang.

Latihan di Jerez juga menjadi bagian dari evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, terutama dalam mempersiapkan setelan baru Yamaha R9. Hal ini penting karena World Supersport 2027 akan menggunakan Michelin sebagai pemasok ban.

Pada musim 2026, Aldi berhasil meraih dua podium, masing-masing di Phillip Island, Australia, dan Misano, Italia. Ia juga dua kali finis di posisi lima besar dan tujuh kali masuk 10 besar.

Advertisement Namun, pada seri terakhir di Jerez, 14–15 Oktober 2026, pembalap asal Yogyakarta tersebut finis di posisi ke-19 dan ke-17. Aldi pun menutup musim di peringkat ke-13 klasemen akhir dengan koleksi 132 poin.

”Hasil World Supersport 2026 mengajarkan banyak aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk performa di 2027. Bukan hanya teknik berkendara, juga faktor penting lainnya seperti mental dan ketenangan menghadapi berbagai kondisi yang terjadi saat race di sirkuit. Ada situasi yang terjadi di luar kontrol dan saya mempelajari bagaimana solusinya untuk pembenahan selanjutnya. Latihan di Jerez setelah musim ini selesai meneruskan momen selalu melangkah menuju development positif. Saya latihan test ban Michelin pakai tipe soft, medium, hard. Sebelumnya belum pernah pakai ban Michelin di kejuaraan dunia yang saya ikuti. Jadi ini pengalaman baru buat saya dan harus adaptasi cepat untuk set up motor yang sesuai,” ungkap Aldi Satya Mahendra.

Pembalap berusia 20 tahun itu akan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan latihan selama dua hari di Jerez. Selama musim World Supersport berlangsung, Aldi banyak menghabiskan waktu di Andorra, Spanyol, untuk mendukung konsentrasi dan mempercepat proses adaptasinya.

Manager Motorsport PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Wahyu Rusmayadi, mengatakan latihan di Jerez merupakan bagian dari persiapan Aldi menghadapi musim depan, termasuk penyesuaian setelan motor menggunakan ban Michelin.