PLN UID Kalbar Raih Dua Penghargaan Nasional pada Peringatan HLN ke-81

PONTIANAK POST – Upaya menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan kebutuhan pelanggan kembali membawa PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Dalam rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta Selatan, Selasa (27/10), PLN UID Kalimantan Barat meraih dua penghargaan di bidang pelayanan pelanggan dan pengelolaan pelanggan strategis.

Penghargaan pertama diraih PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singkawang Kota yang dinobatkan sebagai Unit Kelas Layanan Terbaik 2026 Klaster Sumatra dan Kalimantan. ULP Singkawang Kota mencatatkan nilai tertinggi dalam penilaian unit layanan pelanggan di wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Penilaian mencakup berbagai aspek yang bersentuhan langsung dengan kualitas pelayanan, mulai dari kebijakan layanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan publik, hingga sistem informasi pelayanan. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian dari upaya PLN menghadirkan layanan yang mudah diakses, cepat, profesional, dan memberikan pengalaman yang semakin baik bagi pelanggan.

Advertisement Manager PLN ULP Singkawang Kota, Zulham Arifin, mengatakan penghargaan tersebut lahir dari kerja bersama seluruh tim dalam menjaga kualitas pelayanan dari hari ke hari.

“Terima kasih atas dukungan manajemen dan seluruh insan PLN yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Penghargaan ini bukan akhir, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas layanan dan memberikan pengalaman pelayanan yang semakin baik bagi pelanggan,” ujar Zulham.

Prestasi lainnya ditorehkan Tri Wibowo, Team Leader Pelayanan Pelanggan PLN ULP Ngabang, PLN UP3 Mempawah, yang meraih Gold Performance Priority Account Executive (PAE) kategori Individual PAE dalam ajang Marketing Award tingkat nasional.

Advertisement Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas konsistensinya membangun hubungan dengan pelanggan strategis, memahami kebutuhan pelanggan, serta menghadirkan solusi dan nilai tambah melalui pelayanan yang berkualitas.

Bagi Tri, penghargaan itu tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga buah dari dukungan dan kolaborasi banyak pihak.

“Alhamdulillah, menjadi sebuah kehormatan dapat mewakili PLN UID Kalimantan Barat dan meraih Gold Performance kategori Individual PAE di tingkat nasional. Terima kasih kepada manajemen, rekan kerja, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan. Capaian ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi pelanggan dan perusahaan,” ungkap Tri.

Kedua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Manajemen Risiko PT PLN (Persero), Denny Triyanto, dalam rangkaian penganugerahan penghargaan pada peringatan HLN ke-81.